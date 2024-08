Alpinisten in den Julischen Alpen tödlich verunglückt

Mit einem Hubschrauber wurden die Leichen der beiden Bergsteiger am Donnerstag gefunden.

Veröffentlicht am 1. August 2024, 09:53 / ©Copyright ÖBRD Mürzzuschlag

Zwei Kärntner Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Spitze Spigolo Comici auf dem Berg Jalovec ums Leben gekommen. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber lokalisiert, bestätigte die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA. Die Bergrettungsmannschaften hatten sich am Mittwochnachmittag auf die Suche nach den beiden Bergsteigern gemacht.

Auto am Parkplatz entdeckt

Zuvor war festgestellt worden, dass sie nicht wie geplant zurückgekehrt waren. Das Auto der Alpinisten wurde auf einem Parkplatz entdeckt. Von dort aus begann die Suche nach den beiden. Sie waren mit der Absicht aufgebrochen, vom Spigolo Comici aus die Spitze Cima di Riofreddo zu erreichen, eine Route mit 800 Metern Höhenunterschied, die mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Die Suche wurde über Nacht unterbrochen und dann am Donnerstag mit einem Hubschrauber der Alpinrettung fortgesetzt. Von diesem aus konnten die Leichen der beiden Alpinisten ausfindig gemacht werden. Die Bergung könnte mehrere Stunden in Anspruch nehmen. (APA / red. 1.8.2024)