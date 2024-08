Angespannte Lage: Starkregen heute in ganz Kärnten möglich

„Das aktuelle Hochdruckgebiet zieht Richtung Süden, eine Westströmung bringt Störungen mit sich. Das sorgt für die momentan etwas angespannte Lage“, erklärt Alexander Hedenig, Meteorologe der GeoSphere Austria. Nachdem der Tag sonnig begonnen hat, kann es am frühen Nachmittag bereits vereinzelt zu Regenwetter kommen. Auch Starkregen und Sturmböen sind punktuell möglich, sagt der Experte. Zunächst bilden sich in den Gebirgen Quellwolken, welche dann in ganz Kärnten für Nässe sorgen können. Am längsten trocken soll es im Klagenfurter Becken bleiben.

©uwz | Die Wetterkarte der UWZ für heute. (1. August 2024) ©GeoSphere Austria | Die Wetterkarte der GeoSphere für heute. (1. August 2024)

Das nächste Hoch ist im Anmarsch

Der Hochdruckeinfluss, welcher die letzten Tage das heiße Wetter bestimmte, lässt nun nach und zieht Richtung Süden. Zu Beginn der nächsten Woche kündigt sich schon das nächste Hoch von Westen her an. Schon am Wochenende sorgt die Strömung von Westen für warme Luftmassen im Land.