Gegen Kapelle geprallt: Teenager (17) bei Unfall tragisch verstorben

Dramatische Szenen spielten sich gestern Nachmittag auf der LB26 im Gemeindegebiet von St. Egyden am Steinfeld ab. Ein 21-jähriger Rumäne fuhr mit einem Auto auf der LB26, von Puchberg am Schneeberg kommend in Richtung Wiener Neustadt. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere 17-jährige Freunde. Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über das Auto. Grund dafür dürfte die vermutlich überhöhter Geschwindigkeit gewesen sein.

200 Meter weggeschleudert

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, schleuderte rund 200 Meter durch den Straßengraben und prallte mit der Beifahrerseite gegen die Mauer der Johanneskapelle. Der 17-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Trotz notärztlicher Versorgung kam für den Teenager jede erdenkliche Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Teenager tot – zwei weitere Personen leicht verletzt

Der zweite 17-jährige Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 5 und der Fahrer mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht. Beide wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die LB26 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten von 15.45 Uhr bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.