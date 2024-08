Große Trauer: Wernberger Missionsschwester verstorben

Am vergangenen Dienstag ist Monika Maria Pfaffenlehner im Elisabethinen Krankenhaus in Klagenfurt verstorben.

37 Jahre lang war Monika Maria Pfaffenlehner Missionsschwester vom Kostbaren Blut im Kloster Wernberg. Am vergangenen Dienstag, dem 30. Juli 2024, ist sie nun im Alter von 60 Jahren im Elisabethinen Krankenhaus in Klagenfurt verstorben.

Wernberger Schwesterngemeinschaft nimmt Abschied

„Sehr traurig, aber in großer Dankbarkeit, geben wir bekannt, dass unsere Monika Maria am Dienstagnachmittag friedlich heimgegangen ist“, teilt die Schwesterngemeinschaft in den sozialen Medien mit. Die Gebetsstunde findet am Freitag, dem 2. August, um 18 Uhr in der Klosterkirche statt. Das Begräbnis am 3. August, um 10.30 Uhr.