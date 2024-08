Rekordzahlen im Tourismus: „Wien ist in gewohnter Stärke zurück“

Veröffentlicht am 1. August 2024, 11:12 / ©5 Minuten

Mit einem Plus von 6 Prozent verzeichnete der Juni 1,623 Millionen Nächtigungen. Der Umsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe liegt erst für den Zeitraum Jänner bis Mai vor. Mit 445,7 Millionen Euro darf man sich auch hier über ein dickes Plus von 14 Prozent freuen.

Über 8,2 Millionen Übernachtungen

Im ersten Halbjahr 2024 wurden in Wien 8.260.000 Millionen Nächtigungen gezählt. Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens in den ersten sechs Jahresmonaten führt Österreich 1,653 Millionen knapp an, gefolgt von Deutschland mit 1,608 Millionen. Die USA haben sich als stärkster Fernmarkt mit 473.000 Nächtigungen wieder auf Platz drei der Top-10-Herkunftsmärkte Wiens etabliert. Hunderttausende weitere Gäste machen die Top-10 komplett. Sie kamen aus Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Polen, der Schweiz und Rumänien. Der Juni trug zu diesem Ergebnis bei.

Top-Performance im ersten halben Jahr

„Wiens Tourismus ist in gewohnter Stärke zurück und liefert im ersten Halbjahr 2024 eine Top-Performance ab. Mit rund 80 Prozent Auslandsnächtigungen ist Wiens Tourismus so international wie vor der Pandemie“, freut sich Tourismusdirektor Norbert Kettner. „Wiens touristischer Erfolg wird auch von den Wienern hoch geschätzt: Neun von zehn Befragten sagen, dass sie dem Tourismus in der Stadt positiv gegenüberstehen“, verrät Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des WienTourismus, abschließend.