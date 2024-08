Nationalrat kritisiert „Suderer“: Plöckenpass-Arbeiten im Plan

Er, so wie auch alle anderen politischen Verantwortungsträger seien in ständigem Kontakt mit den zuständigen Stellen in Rom, Friaul, in den Botschaften oder auch direkt, so Obernosterer. „Alle bestätigen, dass die für uns so wichtige Straße über den Plöckenpass bis zum Winter befahrbar sein wird, zumindest einspurig“, schildert der ÖVP-ler den Inhalt der Gespräche.

Haltlose Gerüchte

Und das Polit-Schwergewicht aus dem Lesachtal legt noch nach: „Wenn Dauer-Suderer die Unwahrheit sprechen – und wir kennen sie alle – ist das nur der Versuch, politisches Kleingeld zu wechseln.“ Alle Arbeiten seien im Plan, würden aber natürlich zur Gänze auf italienischem Staatsgebiet stattfinden. „Da kann niemand von uns mit der Schaufel runter und graben.“ Für die von der Sperre des Passes schwer getroffene Wirtschaft des Gailtales gebe es auch umfassende Hilfsprogramme, etwa des KWF.