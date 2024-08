Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt im Juli 2024 um 14,2 Prozent

„Leider sind in der Steiermark derzeit keine positiven konjunkturellen Impulse zu erkennen“, erklärt Karl-Heinz Snobe, Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark. Besonders aus der Autozuliefererindustrie häufen sich die Hinweise auf bevorstehende Stellenabbauten. Snobe warnt, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2024 voraussichtlich deutlich über dem Niveau von 2023 liegen wird und möglicherweise auch im nächsten Jahr weiter ansteigt. „Es gibt keine Anzeichen für eine Trendwende. Das Wirtschaftswachstum ist zu schwach, um die Lage zu verbessern“, so Snobe.

Arbeitslosenzahl steigt Ende Juli um 13,1 Prozent – Männer besonders betroffen

Ende Juli waren 33.345 Personen beim AMS Steiermark als arbeitslos gemeldet, was einem Anstieg von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zusammen mit den 7.960 Teilnehmern an Schulungsmaßnahmen sind derzeit 41.305 Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist bei Männern mit 15,7 Prozent deutlich stärker gestiegen als bei Frauen (10,4 Prozent).

Rückgang bei offenen Stellen

Besonders betroffen sind die Bereiche Warenherstellung (+25 Prozent), Verkehr und Lagerei (+22,4 Prozent) sowie Handel (+15,5 Prozent). Bei der geschätzten unselbständigen Beschäftigung wurde ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent auf 554.000 Personen verzeichnet. Die Arbeitslosenquote klettert auf 5,7 Prozent, während die Anzahl der offenen Stellen um 16,3 Prozent auf 12.831 zurückgegangen ist.

Ziel: Fachkräfte in neue Branchen vermitteln

In Reaktion auf die schwierige Lage arbeitet das AMS Steiermark zusammen mit Sozialpartnern und dem Land an einer Lösung für die Autozulieferindustrie. Ziel ist es, angelernten oder niedrig qualifizierten ehemaligen Beschäftigten der Branche durch Weiterbildungsangebote den Übergang in andere Branchen zu erleichtern, in denen ein Fachkräftebedarf besteht. Dieser Transformationsprozess wird derzeit geplant und gefördert.