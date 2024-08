Villacher Bergretter tödlich verunglückt: „Werden immer an euch denken“

Zwei Bergsteiger aus Kärnten sind am Mittwoch in den Julischen Alpen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der Villacher Bergrettung im Alter von 30 und 39 Jahren. Dort zeigt man sich tief betroffen. Die beiden seien nämlich erfahrene und leidenschaftliche Alpinisten gewesen.

Bergrettung Villach nimmt mit emotionalen Posting Abschied

„Wir sind fassungs- und orientierungslos, schockiert und unendlich traurig, können unsere Gefühle noch nicht fassen“, erklärt die Kameradschaft in den sozialen Medien. Man habe nicht nur besondere Bergretter, sondern auch gute Freunde verloren. „Unsere tiefste Anteilnahme gilt vor allem den Familien, Angehörigen und Freunden unserer Kameraden“, so die Vereinsmitglieder weiter. „Jungs, wir werden immer an euch denken und uns an all die schönen Momente erinnern, auch wenn wir wieder auf den Gipfeln eurer geliebten Julier stehen. Ruhet in Frieden!“





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 13:27 Uhr aktualisiert