Elf Festnahmen bei Hausdurchsuchung: Wiener Fremdenpolizei im Einsatz

Aufgrund eines anonymen Hinweises kam es gestern zur Durchsuchung eines großen Wohngebäudes in Wien-Penzing. Während der Durchsuchung wurden elf chinesische Staatsangehörige in dem Gebäude angetroffen, die sich nicht ausweisen konnten. Da der Verdacht bestand, dass sich die Personen illegal in Österreich aufhielten, wurden sie festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Drei Personen bereits entlassen

Die Fremdenpolizei übernahm nun die Ermittlungen. „Gegen acht Festgenommene wurden durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fremdenrechtliche Festnahmeanordnungen erlassen“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Drei Personen wurden nach Abklärung des Aufenthaltsstatus bereits entlassen. An dem Einsatz waren neben Kräften des Stadtpolizeikommandos auch die Einsatzeinheit, Bereitschaftseinheit und ein Sprengstoffexperte beteiligt.