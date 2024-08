Die Rotjacken begeben sich wieder aufs Eis

Mit heutigem Tage beginnt der Monat, in dem die Rotjacken auf das Eis zurückkehren: Am Donnerstag, dem 8. August, werden Kirk Furey und David Fischer die Kampfmannschaft des EC-KAC zum ersten gemeinsamen Eistraining bitten. Bereits seit Montag dieser Woche läuft die umfassende Testwoche:

Sportmedizinischen Leistungstests bereits absolviert

Seine sportmedizinischen Leistungstest bei altis_med in der Privatklinik Mariahilf hat der Großteil der Kaderspieler bereits absolviert, parallel laufen die Überprüfungen des Sehvermögens bei Allesch Optik sowie des Status der Mund- und Zahngesundheit bei Dr. Ilke Nickl-Osiander. Am Samstag und Sonntag beschließen das Assessment und Profiling aller Athleten durch Allout Performance die Testwoche (weiterführende Details zu den Inhalten und Abläufen der Testwoche lieferte der kac.at-LiveBlog zur ersten Woche des Eistrainings im Vorjahr (Beitrag vom 5. August 2023, 15.58 Uhr).

Neuzugangsquartett ab Freitag komplett

Von den heuer neu verpflichteten Spielern hat der Klagenfurter Thimo Nickl das gesamte Sommertraining im Kreis seiner KAC-Kollegen absolviert, Senna Peeters ist auch bereits im vergangenen Monat in die Kärntner Landeshauptstadt übersiedelt und wurde in den Off-Ice-Trainingsablauf integriert. Als erster neuer Importspieler weilt Mathias From (im Bild unten nach seiner ersten Eis-Einheit in der Heidi Horten-Arena) seit Montag in Klagenfurt, Nick Pastujov trifft hier am Freitag ein.

Donnerstagvormittag startet das Trainingscamp

Die ersten drei Tage der kommenden Woche werden sämtliche Kaderspieler in optionalen Eis-Einheiten für die Feinabstimmung des Equipments nutzen, am Donnerstagvormittag startet dann das Trainingscamp der Rotjacken zur Vorbereitung auf die kommende Saison 2024/25 in der win2day ICE Hockey League und der Champions Hockey League.

Kürzestes Trainingslager seit Jahren

Die Pre-Season wird für Trainerstab und Spieler heuer eine besonders herausfordernde, weil extrem kurze: Da das österreichische Nationalteam (mit den KAC-Verteidigern David Maier, Thimo Nickl, Steven Strong und Clemens Unterweger) ein zweiwöchiges Camp zur Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation abhält, bleiben den Rotjacken an Stelle der sonst üblichen fünf bis sechs Wochen nur elf gemeinsame Trainingstage. Später während des Trainingslagers werden zudem Jesper Jensen Aabo und Mathias From zum dänischen Nationalteam reisen, das am Monatsende ebenfalls ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 jagen wird.

Der EC-KAC, der 2015 zum ersten Klub in der Liga avancierte, der die Pre-Season mit einem öffentlichen Eistraining mit Rahmenprogramm einläutete, wird aufgrund dieses engen Terminkorsetts heuer entgegen der Planung auf eine solche Veranstaltung verzichten. So soll der Mannschaft die Möglichkeit gegeben werden, die kurze zur Verfügung stehende Trainingszeit in Vollbesetzung effizient und frei von Ablenkung gestalten zu können.

Testspielauftakt in Ljubljana

Ihre erste Vorbereitungspartie auf die neue Spielzeit werden die Rotjacken am Freitag, dem 16. August, in Sloweniens Hauptstadt bestreiten, das Duell mit Olimpija Ljubljana in der Hala Tivoli beginnt um 19.15 Uhr. Ab dem 21. August folgt dann die Testspielwoche in Klagenfurt mit insgesamt fünf Begegnungen von Klubs aus ICE (EC-KAC, Vienna Capitals) und DEL (Schwenninger Wild Wings, Grizzlys Wolfsburg). Rot-Weiß wird sich dabei am 21. und 25. August mit den beiden Teams aus Deutschland messen. Der Vorverkauf für alle Partien der Testspielwoche startet am kommenden Dienstag, dem 6. August, wie gewohnt werden Tickets für Pre-Season-Spiele in Klagenfurt wieder zu sehr moderaten Preisen erhältlich sein.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 14:22 Uhr aktualisiert