Über 100 Mann bei Großbrand im Einsatz: Brandursache steht fest

Veröffentlicht am 1. August 2024, 14:29

Mehr als 100 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren standen Anfang dieser Woche in Etzersdorf im Einsatz, nachdem ein Wirtschaftsgebäude aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten war. Brandermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark sowie Brandsachverständige haben daraufhin die Ursachenermittlung übernommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Großbrand seinen Ausgang in der dortigen Gartenlaube nahm. Von dort aus breitete sich das Feuer auf das angrenzende Wirtschaftsgebäude aus. Eine Ausbreitung des Feuers auf das daneben befindliche Wohnhaus konnten die Florianis durch einen raschen Löscheinsatz noch rechtzeitig verhindern.

Lötlampe als Brandursache

Wie die Brandursachenermittlung nun ergab, wurde der Brand durch den unsachgemäßen Umgang mit einer Lötlampe verursacht. Somit dürfte fahrlässiges menschliches Verhalten für den Brand ursächlich gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.