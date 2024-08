Millionenpleite: DEPOT insolvent, 349 Mitarbeiter betroffen

Wie der KSV1870 am Donnerstag bekannt gibt, hat die DEPOT Handels GmbH heute am Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Der KSV1870 rechnet mit einer zeitnahen Eröffnung des Konkursverfahrens. Betrieben wird der Handel mit Wohnaccessoires, Geschenkartikeln und Kleinmöbeln. Insgesamt verfügt das Unternehmen österreichweit über 48 Filialen und vertreibt ihre Waren auch über einen Onlineshop.

15,8 Mio. Euro Passiva

Von der Insolvenz sind 349 Dienstnehmer und 110 Gläubiger betroffen. Die Passiva liegen bei rund 15,8 Mio. Euro. Wie der KSV1870 erfahren hat, machten Verzögerungen in den Lieferketten, erhöhte Kosten im Warentransport und erhebliche Preissteigerungen die nunmehrige Antragstellung auf Eröffnung eines Konkursverfahrens notwendig. Zudem wurde bereits in Deutschland über die Alleingesellschafterin der Schuldnerin, der Gries Deco Company GmbH, ein Schutzschirmverfahren eröffnet.

„Keine Sanierung angestrebt“

„Laut eigenen Angaben strebt die Schuldnerin keine Sanierung an. Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter wird zunächst zu prüfen haben, ob eine zumindest kurzfristige Fortführung möglich ist.“ so Alexander Greifeneder vom KSV1870. Depot betreibt in Österreich Filialen an den nachstehenden 48 Standorten: Wien 6., 10., 11., 13., 15., 18., 22. und 23. Bezirk Gerarsdorf, Vösendorf, Bruck an der Leitha, Baden, Wiener Neustadt, St. Pölten, Melk, Tulln, Eisenstadt, Pasching, Mauthausen, Asten, Wels, Gmunden, Vöcklabruck, Ried, Salzburg, Mattighofen, Eugendorf, Bischofshofen, Zell am See, Innsbruck (2x), Schwaz, Völs, Kitzbühel, Imst, Bürs, Dornbirn, Oberwart, Graz (2x), Gleisdorf, Hartberg, Liezen, Leoben, Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau und Lienz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 16:15 Uhr aktualisiert