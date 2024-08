Explosion setzt Einfamilienhaus in Flammen: Fünf Personen verletzt

Veröffentlicht am 1. August 2024, 15:59 / ©5 Minuten

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Eferding wurde am 1. August 2024 kurz vor 7 Uhr durch eine Explosion geweckt. Als er nachschauen ging, entdeckte der Mann im Anbau seines Einfamilienhauses einen massiven Brand. In der Garage befanden sich mehrere Feuerwerksartikel und pyrotechnische Gegenstände. Aus bislang unbekannter Ursache setzten diese thermisch um. Das Feuer breitete sich von der Garage auf das Wohnhaus aus. Dort schliefen zu diesem Zeitpunkt die 52-jährige Ehefrau und die beiden Kinder, 22 und 20 Jahre alt, nichtsahnend. Ebenfalls war die 97-jährige Großmutter im Wohnhaus.

Kinder, Ehepaar und Oma verletzt

Der 61-Jährige versuchte noch Erstlöschmaßnahmen durchzuführen. Dabei wurde er verletzt und anschließend mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Großmutter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und einer Beinverletzung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht. Ebenso kamen die Ehefrau und die beiden Kinder mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Insgesamt kämpften sieben Feuerwehren gegen die Flammen. Um 9.45 Uhr konnte das „Brandaus“ gegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 16:06 Uhr aktualisiert