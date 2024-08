Nach Umbau: Bahnhof Wartberg im Mürztal offiziell eröffnet

Nicht wiederzuerkennen ist der Bahnhof Wartberg nach Abschluss der Arbeiten. Die gesamten Bahnanlagen sind erneuert worden und der Bahnhof ist jetzt vollkommen barrierefrei. Durch den Bau einer Brücke als Ersatz für die früher bestehende Eisenbahnkreuzung direkt im Bahnhof hat sich der optische Charakter der gesamten Anlage stark verändert. Die komplette Modernisierung des Haltes im Gemeindegebiet St. Barbara im Mürztal konnte jetzt offiziell abgeschlossen werden.

Viele Neuerungen

Neben dem vollständigen Neubau der Bahnanlagen und der Überfahrtsbrücke in den Scheibsgraben, wurde eine neue Park&Ride-Anlage mit 18 PKW-Plätzen – davon einer für mobilitätseingeschränkte Personen – sowie 20 Rad- und 10 Motorrad-Stellplätzen geschaffen. Auch die Anbindung des Bahnhofs an den regionalen Busverkehr wurde durch die Neugestaltung der Haltestellen und der Zufahrt zum Bahnhof deutlich verbessert. Im Zuge des Projekts wurden außerdem die Schallschutzwände von Mitterdorf bis nach Wartberg verlängert und in diesem Bereich somit durchgehend fertiggestellt.

Teil der neuen Südstrecke

Die Investitionen in Wartberg sind Teil des historischen Ausbaus der Südstrecke Wien – Villach. An mehr als 100 großen und kleinen Projekten arbeitet die ÖBB-Infrastruktur AG derzeit entlang der Südstrecke, einem Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors. 200 Kilometer Bahnlinie werden modernisiert, 170 Kilometer neu gebaut. 80 km neue Tunnel und 150 neue Brücken errichtet. Über 5.000 Menschen arbeiten daran. Nach Fertigstellung der Projekte eilen die Züge in 2 Stunden 40 Minuten von Wien nach Klagenfurt, von Graz nach Klagenfurt in 45 Minuten. Sie passieren, auf insgesamt 470 Kilometer, viele neue Bahnhöfe und durchqueren mit hohen Geschwindigkeiten zwei Berge – den Semmering und die Koralpe. Insgesamt schafft die neue Südstrecke die Voraussetzungen für einen zukunftsorientierten modernen Personen- und Güterverkehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 18:56 Uhr aktualisiert