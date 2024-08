Führerhaus von Zugfahrzeug gerissen: Arbeiter (48) meterweit weggeschleudert

Veröffentlicht am 1. August 2024, 16:41 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Ein 48-jähriger Slowake fuhr am 1. August 2024 gegen 5.10 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf der A1 West Autobahn in Fahrtrichtung Wien. In der Gemeinde Regau, im dortigen Baustellenbereich „Aurachbrücke“, verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Sattelkraftfahrzeug.

Betonleitwand durchbrochen

Er touchierte die Baustelleneinrichtung und durchbrach die Betonleitwand in Richtung Baustelle, ehe er rund 100 Meter vor dem Böschungsabgrund in der dort eingerichteten Baustelle zum Stillstand kam. Dabei wurde das Führerhaus gänzlich vom Zugfahrzeug gerissen und kam auf der Beifahrerseite seitlich zu liegen.

Fahrer aus Führerhaus geschleudert

Der Fahrer wurde dabei aus dem Führerhaus geschleudert. Nach notärztlicher Versorgung wurde der 48-Jährige mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Fahrbahnreinigung wurde durch den ASFINAG Streckendienst durchgeführt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.