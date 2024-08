Arbeitslosigkeit in Kärnten um sechs Prozent höher

Auch in Kärnten nahm die Beschäftigung im Juli leicht ab.

Mit sich fortsetzender Konjunkturschwäche nimmt auch in Kärnten die Beschäftigung leicht ab und die Arbeitslosigkeit weiter zu. „Wir verzeichnen in unserem Bundesland Ende Juli eine Zunahme um 857 arbeitslose Personen (plus 6,1 Prozent)“, erklärt stellvertretende AMS-Geschäftsführerin Melanie Jann. Damit habe Kärnten erneut die geringste Steigerung verglichen mit den anderen österreichischen Bundesländern.

Jugendarbeitslosigkeit sorgt für Sorgenfalten

Erfreulich sei, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen weiter gesenkt werden konnte (minus 1,2 Prozent). Bei den über 50-Jährigen gab es hingegen eine Zunahme um 3,9 Prozent. „Sehr genau beobachten wir die Entwicklung bei der Zielgruppe der Jugendlichen unter 25: Hier hat die Arbeitslosigkeit im Juli um 18 Prozent zugelegt (+222), insbesondere bei den 20- bis 24-Jährigen (plus 177)“, so Jann abschließend.

So viele Arbeitslose gibt es in Kärnten

Anzahl Änderung in Prozent Feldkirchen 544 21,7 Prozent Hermagor 152 0,0 Prozent Klagenfurt 5.385 9,0 Prozent Spittal/Drau 1.310 0,5 Prozent St. Veit/Glan 1.290 10,4 Prozent Villach 4.075 4,9 Prozent Völkermarkt 1.040 – 1,5 Prozent Wolfsberg 1.048 1,1 Prozent Arbeitslose nach Kärntner Bezirken

