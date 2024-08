Würfel gefallen: Vater im Mordprozess freigesprochen

In die dritte und somit letzte Runde ging der Mordprozess gegen einen 39-Jährigen heute am Innsbrucker Landesgericht. Der Mann soll im Sommer 2022 seinen sechsjährigen Sohn qualvoll in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol ertrinken lassen haben.

Lebenslange Haftstrafe droht

Der angeklagte Vater musste sich neben des Verdachts des Verbrechens des Mordes auch wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten. Für eine überraschende Aussage sorgte die Ehefrau des Angeklagten bei einer vergangenen Verhandlung im Juli. Die Mutter des verstorbenen Kindes ist von der Unschuld des 39-Jährigen überzeugt. Dem Mann droht bei einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft.

Knalleffekt im Mordprozess

Nach den Schlussplädoyers zogen sich die Geschworenen am Donnerstagnachmittag zurück. Knapp zweieinhalb Stunden später ist es nun so weit. Die Würfel sind gefallen. Der Vater wurde von den Geschworenen einstimmig freigesprochen. Der Richtersenat unter Vorsitz von Andreas Fleckl gab indes keine weiteren Begründungen ab. Der 39-Jährige hörte unter Tränen den Freispruch, seine Frau stürzte zu ihm und umarmte ihren Mann, der nun „freien Fußes“ das Gericht verlassen darf, wie der Richter erklärte. (APA/red.1.8.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 17:36 Uhr aktualisiert