Kindesmissbrauch-Bilder: Strafantrag gegen Grazer Ex-Politiker

Veröffentlicht am 1. August 2024, 17:23 / ©5 Minuten

Der Fall kam im Zusammenhang mit der Finanz-Causa der Grazer FPÖ ans Licht. Im Zuge der Ermittlungen wurde kinderpornografisches Material auf Datenträgern des Grazer Ex-Politikers entdeckt. Es handelte sich um einen „Zufallsfund“.

Über 400 Bilder

Wie das Landesgericht Graz mitteilte, soll es sich um über 400 einschlägige Bilder und Darstellungen gehandelt haben. Die Ermittlungen haben nun zu einem Strafantrag gegen den ehemaligen Gemeinderat geführt. Der Prozess findet am 23. August statt. Bereits im April hatte der Anwalt des ehemaligen Politikers mitgeteilt, dass sein Mandant sich bei der polizeilichen Einvernahme nicht geständig verantworten will. Am Donnerstag war der Anwalt für weitere Auskünfte noch nicht für die APA erreichbar. Es gilt die Unschuldsvermutung.