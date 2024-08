Unwetterwarnung am Villacher Kirchtag: Gelände wird evakuiert

Veröffentlicht am 1. August 2024, 17:44 / ©5 Minuten

Heute trifft ein Unwetter auf Kärnten. Derzeit werden deswegen auch die Zelte des Villacher Kirchtages evakuiert. Ein Polizeiwagen fährt durch die Innenstadt und warnt vor dem Unwetter.

Gewitterfront mit heftigem Wind im Anmarsch

Aufgrund einer Gewitterfront, die mit heftigem Wind auf die Stadt Villach zusteuert, muss das Gelände des Villacher Kirchtags als Vorsichtsmaßnahme unverzüglich geräumt werden. Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher. Die Besucher werden ersucht, unverzüglich das Gelände zu verlassen. Es stehen auch als sicheren Häfen“ das Congress Center, Rathaus, Stadtpfarrkirche sowie das Parkhotel zur Verfügung!

Das Gelände des Villacher Kirchtags wird evakuiert.

GeoSphere informierte die Stadt Villach

„Wir wurden von der Geosphere (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) informiert, dass in der kommenden Stunde mit heftigen Gewitter und starken Sturmböen in Villach zu rechnen ist. Deshalb hat sich der Sicherheitsstab des Villacher Kirchtags, zusammengesetzt aus Behörde, Polizei, Rettung, Feuerwehr und dem Stadtmarketing als Veranstalter, entschlossen, das Gelände vorübergehend zu räumen“, so die Obfrau des Vereins Villacher Kirchtag, Gerda Sandriesser. Zudem stehen den Kirchtagsbesucher auch sogenannte „Sicheren Häfen“ zur Verfügung. Diese bieten während des Gewitters eine sichere und befestigte Unterkunft.

Die „Sicheren Häfen“ sind: Congress Center Villach

Rathaus

Stadthauptpfarrkirche

Parkhotel

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 17:53 Uhr aktualisiert