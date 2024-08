Suchaktion: 89-jährige Frau wird im Gurktal vermisst

Auch die Feuerwehr, die Polizei, die Bergrettung etc. beteiligen sich an dem groß angelegten Einsatz. Dabei wird in Braunsberg bei Weitensfeld eine Frau vermisst. Es handelt sich um eine 89-jährige Frau, Theresia Reibnegger, in Braunsberg bei Weitensfeld im Gurktal (Bezirk St. Veit an der Glan).

Hast du die Vermisste vielleicht gesehen?

Nun wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Bekleidet ist die Frau mit dem Gewand vom Foto. Bei Sichtungen bzw. Hinweisen bitte bei der Polizeiinspektion Weitensfeld melden.

©Österreichische Rettungshundebrigade Bekleidet ist die Frau mit dem Gewand vom Foto.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 18:06 Uhr aktualisiert