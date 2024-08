Unwetter zieht mit Starkregen und Sturmböen über Kärnten

Derzeit sind vielerorts in Kärnten Unwetter ausgebrochen. So wurde auch der Villacher Kirchtag bereits evakuiert. Auch in Feld am See ist derzeit ein schweres Gewitter am Wüten.

4.000 Haushalte ohne Strom

Das Unwetter bringt die ersten Folgen mit sich, so sind derzeit 4.000 Haushalte vor allem im Bezirk Spittal an der Drau und Villach Land ohne Strom. Durch den einsetzenden Starkregen sind auch die Feuerwehren bereits alarmiert.

Villacher Kirchtagsgelände evakuiert

Aufgrund einer Gewitterfront, die mit heftigem Wind auf die Stadt Villach zusteuert, muss das Gelände des Villacher Kirchtags als Vorsichtsmaßnahme unverzüglich geräumt werden. Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher. Die Besucher werden ersucht, unverzüglich das Gelände zu verlassen, teilte die Stadt Villach mit