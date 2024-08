4.000 Kärntner Haushalte derzeit ohne Strom

Veröffentlicht am 1. August 2024, 18:27 / ©5min.at

Aufgrund der Gewitterfront gibt es einige Stromausfälle, vor allem in den Bezirken Spittal an der Drau und Villach Land. Rund 4.000 Haushalte sind derzeit ohne Elektrizität.

4.000 Kärntner Haushalte ohne Strom

„Aktuell gibt es rund 4.000 Stromausfälle. Hauptsächlich betroffen sind dabei die Bezirke Spittal an der Drau und Villach Land“, teilt Robert Schmaranz, Abteilungsleiter bei KNG-Kärnten Netz GmbH, auf Anfrage von 5 Minuten mit. Aufgrund der Wetterlage rechnet man in nächster Zeit noch mit weiteren Ausfällen. „Es wird eher mehr als weniger“, befürchtet Schmaranz. Die Monteure sind im Einsatz und arbeiten auf Hochtouren an der Behebung. Wann die Störungen wieder behoben werden können, ist derzeit noch nicht absehbar.