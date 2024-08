Airport Night Run: Laufevent der Extraklasse

Erstmalig ist es möglich, auf dem nächtlich beleuchteten Vorfeld und der Landebahn

des Flughafens für die Dauer von 1,5 Stunden zu laufen oder zu gehen. Die Strecke von rund 5,5 km kann einmal, aber auch mehrmals, bewältigt werden. Es werden alle Zeiten erfasst und nach dem Lauf in Wertungsklassen eingeteilt. Um allen Teilnehmer:innen die Chance auf tolle Gewinne zu ermöglichen, werden nicht die besten Laufzeiten prämiert, sondern Tombola-Preise mittels Startnummer verlost. Im Anschluss an den Lauf findet am Flughafen die After Run Party powered by Antenne Kärnten statt. Die Teilnehmer:innen laufen bei diesem Event für einen guten Zweck: Der Erlös geht an die Organisation Rainbows Kärnten, die Kinder und Jugendliche nach dem Tod eines nahestehenden Menschen und bei Trennung oder Scheidung der Eltern betreut.

Tüpfelchen auf dem „I“

„Der Airport Night Run ist sicherlich das Tüpfelchen auf dem I. Ich hoffe, dass viele Kärntnerinnen und Kärntner mitmachen, egal, wie jung oder alt, wie sportlich oder unsportlich sie sind. Es geht um Bewegung und ein einmaliges Erlebnis“, betont die Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner.

Flughafen neu präsentiert

LHStv. Martin Gruber, in seiner Funktion als Landesaufsicht und Beteiligungsreferent des Landes, begrüßt dieses Event: „Der Klagenfurter Flughafen ist eine der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen des Landes. Aber nicht oft haben die Kärntnerinnen und Kärntner die Gelegenheit dazu, „ihren“ Flughafen aus einer neuen Perspektive kennenzulernen – nicht als Fluggast, sondern als Läufer- und dabei auch noch etwas Gutes zu tun. Für mich ist diese Veranstaltung ein weiteres Zeichen dafür, dass sich der Flughafen im Sinne der Kärntnerinnen und Kärntner nun gänzlich anders präsentiert und positioniert als es jahrelang der Fall war.“

Alle sind willkommen

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, ist von der Veranstaltung begeistert: „Ein Lauf auf der Landebahn unseres Flughafens – und das in der Nacht – ist wirklich etwas Besonderes, das es in Kärnten bisher nicht gegeben hat. Es ist uns wichtig, dass alle Interessierte, unabhängig von Alter oder sportlicher Verfassung, am Klagenfurt Airport Night Run mitmachen und unseren Flughafen einmal von einer ganz anderen Seite erleben können. Der Reinerlös kommt der Organisation Rainbows zugute, die Kindern und Jugendlichen in schwierigsten Lebenslagen zur Seite steht.“

Erste Anmeldungen werden belohnt

Details zum Klagenfurt Airport Night Run sind auf der Website des Flughafens Klagenfurt zu finden. Anmeldungen sind ab sofort möglich, das Nenngeld beträgt EUR 27. Die ersten 500 Anmeldungen erhalten exklusiv ein Startsackerl mit zahlreichen Goodies der Sponsoren und des Flughafens.