Traumfrau gesucht: Steirer Roman hat „Sehnsucht nach Liebe“

Sechs neue Singles, drei Damen und drei Herren aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark, stellt Nina Horowitz in der Halbzeit-Ausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 5. August 2024, um 20.15 Uhr vor.

„Sie sollte schlank sein, nicht rauchen und ein riesengroßes Herz haben“

Roman, 67 Jahre, Autohändler in Pension aus der Steiermark, stellt sich bei den „Liebes’gschichten“ vor, auch er hat „Sehnsucht nach Liebe“. Der Kandidat, der Oldtimer sammelt und repariert, „erwartet noch sehr viel vom Leben.“ Deshalb wünscht er sich eine Frau, die „auf alle Fälle jünger ist als ich. Ich selbst bin 67 Jahre alt und wiege 73 Kilogramm, also das Beste vom Besten!“ Welche Damen dürfen sich nun auf „das Beste“ freuen? „Sie sollte schlank sein, nicht rauchen und ein riesengroßes Herz haben“, so der Liebessuchende. Besonders betörend findet Roman eine Frau, wenn sie „sich für den Mann schön macht. Weil ich mach das auch für meine Partnerin.“ Seine Leidenschaft für außergewöhnliche Mode erklärt der Mürztaler so: „Als Mechaniker war ich immer in Arbeitskleidung. Beim Fortgehen wollte ich deshalb immer gut adjustiert sein. Mittlerweile bin ich ein Gewandfetischist!“ Auch wenn der Single-Mann „in jungen Jahren ein Sunny Boy“ war und „das Leben in vollen Zügen genossen“ hat, sehnt er sich nach einer fixen Beziehung und einem erfüllten „Miteinander“. Roman würde auch Kompromisse eingehen: „Wenn sie meinen Oberlippenbart nicht mag, kein Problem. Es lässt sich immer alles vereinbaren, wenn die Liebe groß genug ist. Nur wenn mein Bart weg ist, muss ich sagen, dann schau ich so nackt aus.“

„In meiner Jugend war ich ein richtiger Hallodri“

Gerhard, 77 Jahre, Mechatroniker in Pension aus der Steiermark, hat sich voller Vorfreude in Sachen Verlieben an die „Liebesg’schichten“ gewandt, weil er in seiner näheren Umgebung nicht die passende Frau finden konnte. Gerhard möchte seinen Suchradius nun gehörig erweitern. Gesagt, getan, eilt Nina Horowitz ihm zur Seite und unterstützt den Weststeirer bei seinem Vorhaben „eine liebe und zärtliche Frau, nicht größer als ich“ zu finden. Der 1,70 Meter große Single-Mann sucht eine Dame, die „Humor hat und schlank ist. Aber noch wichtiger ist, dass sie zu mir hält.“ Der lebensfrohe Steirer plaudert aus dem Nähkästchen und verrät: „In meiner Jugend war ich ein richtiger Hallodri. Oft hat uns der Bauer verjagt, wenn wir bei den Mädchen fensterln waren. Mit 21 Jahren habe ich meine große Liebe kennengelernt. Nach sechs Monaten haben wir geheiratet. Wir waren 46 Jahre verheiratet, bis meine geliebte Frau 2016 starb.“ Der Witwer legt großen Wert auf Zusammenhalt und „füreinander da sein“. Liebevoll pflegt er sein größtes und längstes Hobby, das Theaterspielen. „Seit meinem 15. Lebensjahr stehe ich auf der Bühne. Ich bin zwar kein Burgschauspieler, aber das ist mein Leben“, erzählt er strahlend und verrät im Gespräch gleich einen Schwank aus dem neuesten Stück seiner örtlichen Laientheatergruppe. Er studiert gerade die Rolle eines etwas exaltierten Gutsherren ein. Die neue Frau an seiner Seite muss sich nicht fürchten, privat ist Gerhard ein bodenständiger und lieber Typ.