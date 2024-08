Wind, Sturm und Überschwemmungen: 300 Einsatzkräfte gefordert

Das heutige Unwetter in Kärnten forderte die Einsatzkräfte.

Veröffentlicht am 1. August 2024, 19:48 / ©Freiwillige Feuerwehr Griffen

Einsatzschwerpunkt abermals der stürmische Wind, zahlreiche umgestürzte Bäume waren die Folgen. Vereinzelt gab es kleinere Überflutungen im Bereich von Unterführungen und Bäche, die kleinräumig ausuferten.

300 Einsatzkräfte in Kärnten

Die Zugrichtung verlagerte sich im Verlauf über den Bezirk Feldkirchen nach St. Veit und in den Unterkärntner Bereich. Auch in diesem Raum sorgte der Wind für die Hauptarbeit der Feuerwehren. In Summe standen 27 Feuerwehren bei rund 40 Unwettereinsätzen mit 300 Einsatzkräften im Einsatz.