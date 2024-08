Happy End bei Suchaktion: Frau (89) konnte wohlauf gefunden worden

Veröffentlicht am 1. August 2024, 20:10 / ©Österreichische Rettungshundebrigade

In Braunsberg bei Weitensfeld wurde heute, 1. August 2024 eine abgängige 89-jährige Frau gesucht. Die Österreichische Rettungshundebrigade im Gurktal war im Einsatz mit ihren Rettungshunden. Auch die Feuerwehr, die Polizei, die Bergrettung etc. beteiligen sich an dem groß angelegten Einsatz.

Wohlauf gefunden

Wie ein Polizist der Polizeiinspektion Weitensfeld 5 Minuten gegenüber bestätigt, wurde die Vermisste wohlauf gefunden. „Sie war 500 Meter von ihrem Abgängigkeitsort entfernt“, sagt der Beamte. Es geht ihr gut.