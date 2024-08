Autofahrer alkoholisiert: Radfahrer (22) bei Kollision verletzt

Der 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem einbiegenden Kastenwagen abbremsen und prallte in die rechte Fahrzeugseite.

Veröffentlicht am 1. August 2024, 20:27

Kurz nach 18.30 Uhr fuhr der 61-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit einem Kastenwagen auf der L352/Tyrnauerstraße in Richtung Nechnitz. Als er in der Folge bei Schrems nach links auf den Parkplatz eines Gasthauses einbog, kam es zur Kollision mit dem 22-jährigen Rennradfahrer, ebenso aus dem Bezirk Weiz. Er war mit seinem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen.

22-Jähriger verletzt

Dabei hatte der 61-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer eigenen Angaben zufolge zwar gesehen, jedoch dessen hohes Tempo mit dem Rennrad unterschätzt, woraufhin er nach links einbog. Der 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem einbiegenden Kastenwagen abbremsen und prallte in die rechte Fahrzeugseite. Dabei kam der 22-Jährige zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Ein Alkotest mit dem 61-Jährigen ergab eine leichte Alkoholisierung. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.