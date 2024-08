Sirenenalarm: Autounfall auf der A10 alarmierte drei Feuerwehren

/ ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Veröffentlicht am 1. August 2024, 20:45 / ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Infolge eines Verkehrsunfalles auf der A10 in Fahrtrichtung Villach wurden die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Gmünd in Kärnten und Feuerwehr St. Peter/Oberdorf zu Sicherungsarbeiten gerufen. Nach kurzer Kontrolle und Unterstützung der Aufräumarbeiten konnte wieder eingerückt werden.