Pop-up Kunst in Klagenfurt: ARTrium Open-Air feiert Premiere

Veröffentlicht am 1. August 2024, 20:59 / ©VAKÜ - Verein zur Absicherung des kulturellen Überlebens

Michael Watzenig und Johanna Steindl haben Ende 2023 den Verein VAKÜ – Verein zur Absicherung des kulturellen Überlebens – gegründet. Ihr Ziel ist die Belebung Klagenfurts durch Pop-up Events diverser Kunstsparten.

Premiere des ARTrium Open-Air Kulturfestivals

Am Samstag, den 10. August 2024, feiert das ARTrium Open-Air Kulturfestival seine Premiere im Ventil in Klagenfurt. Den ganzen Tag über wird der Innenhof des Ventils in einen einzigartigen Festivalraum verwandelt. Ab 12 Uhr beginnen die Kunst-Workshops, organisiert vom IWA-Collective, einem Zusammenschluss junger Kunst- und Kulturschaffender aus Kärnten. Besucher können sich kreativ betätigen und verschiedene Kunstformen ausprobieren.

Musikalisches Rahmenprogramm ab 16 Uhr

Das musikalische Programm startet um 16 Uhr mit der lokalen Band Bordërlane, die den Konzertabend mit unpoliertem Garagen-Punkrock eröffnet. Die Wiener Band Topsy Turvy bringt anschließend ihre Version des Punks nach Klagenfurt. Als Hauptact wird das Wiener Experimental-Pop Kollektiv EUROTEURO für frischen musikalischen Wind sorgen. Zum Abschluss des Festivals lädt DJ Droop zur ARTrium-Afterparty im Innenraum des Ventils. Hier können die Besucher den Abend ausklingen lassen und weiterfeiern.