Kommen am Freitag wieder Gewitter?

Auch am Freitag kann es wieder zu Gewittern kommen.

Auch am Freitag kann es wieder zu Gewittern kommen.

Veröffentlicht am 1. August 2024, 21:38 / ©Ciprian Hiticas

„Am Freitag geht es mit einigem an Sonnenschein, aber leicht unbeständigem Sommerwetter weiter. Nach Auflösung von regionalen Hochnebelfeldern wird es am Vormittag verbreitet sonnig“, heißt es seitens der Meteorologen von GeoSphere Austria.

Am späten Nachmittag wieder Gewitter möglich

Am Nachmittag machen sich rasch wieder große Quellwolken bemerkbar und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt vor allem am späten Nachmittag und Abend wieder deutlich an. Höchstwerte 25 bis knapp 30 Grad.