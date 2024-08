Geschirr und Deko: Motel a Miio eröffnet Filiale in der Grazer Sporgasse

Veröffentlicht am 1. August 2024, 21:39 / ©5 Minuten

Diese Neueröffnung lässt die Herzen von Keramik-Fans höher schlagen. Die portugiesische Kette „Motel a Miio“ eröffnet am 2. August nämlich eine Filiale mitten in Graz, genauer gesagt in der Sporgasse 11. Zu kaufen gibt es Geschirrsets, Tassen, Bescher, Vasen und auch Dekoartikel – vorwiegend natürlich aus Keramik gemacht.

©5 Minuten ©5 Minuten

Von Portugal in die Welt

Mit der Vision, das Urlaubsgefühl Portugals weltweit zu verbreiten, wurde der erste „Motel a Miio“ Pop-Up Store in der Hofstatt München eröffnet. „Im Jahr 2016 begann die Suche nach Produzenten, deren Herzen genauso sehr für einzigartige Keramik schlagen wie unsere. Nach sieben Jahren gibt es mittlerweile rund 30 Geschäfte in ganz Europa, die das einzigartige Flair von Motel a Miio verkörpern“, schreiben die Gründer auf ihrer Webseite. Nun gibt es auch in Graz eine Filiale.