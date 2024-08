Wetterprognose: Der Freitag bringt Sonne, Regen und bis zu 30 Grad

Das Wetter am Freitag wird wechselhaft.

„In labiler Luft folgen bis zum Abend in allen Landesteilen auf sonnige Abschnitte wiederholt dichte Wolken. Während der Vormittagsstunden gehen nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bereits erste Regenschauer nieder. Ab Mittag weiten sich die Niederschläge auch auf die Alpensüdseite sowie auf den Südosten Österreichs aus“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Freitag. Auch Gewitter sind wieder möglich. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad, tagsüber steigen sie bis zu 30 Grad.