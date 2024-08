Baggerfahrer stürzte in Steinbruch 20 Meter ab

Veröffentlicht am 2. August 2024, 06:44 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagmittag in einem Steinbruch im steirischen Bezirk Voitsberg ab. Ein 47-jähriger Baggerfahrer stürzte dort rund 20 Meter ab, wodurch der Weststeirer in der Fahrerkabine eingeschlossen wurde. In der Folge fing auch noch der Motorraum des Baggers Feuer!

Feuerwehr rückte zu Steinbruch in Köflach aus

„Ein Mitarbeiter des Steinbruchs leistete sofort Erste Hilfe“, heißt es seitens der Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Köflach konnten den Brand rasch löschen. „Der 47-Jährige war ansprechbar und bei Bewusstsein“, erklären die Beamten weiter. Er wurde in der Folge vom Roten Kreuz sowie einem Notarzt-Team des Rettungshubschraubers C12 aus dem steilen Gelände gebracht und ins LKH Graz geflogen.

Technischer Defekt war Ursache für Absturz

„Bei der Erstbefragung zum Unfallhergang gab der 47-Jährige an, dass wohl ein technischer Defekt bei der Steuerung bzw. im Fahrwerk des Baggers Grund für den Absturz gewesen sein dürfte“, so die Ermittler. Die Polizisten stellten den Bagger über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz sicher. Ein Sachverständiger wird das Fahrzeug nun auf seinen technischen Zustand begutachten. Auch das Arbeitsinspektorat habe die Ermittlungen aufgenommen.