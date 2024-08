Mutter hört Schreie: Kleinkind verbrüht mit heißem Wasser

„Gegen 18.30 Uhr hielt sich eine 34-Jährige alleine mit ihrem eineinhalb Jahre alten Bub in der Küche ihrer Wohnung auf“, so die Polizei. Während sie einen Wasserkocher aufstellte, klingelten unerwartet Besucher an der Tür. Die Besucher wollten Unterschriften sammeln. Die Mutter stellte ihr Kind in ein Laufgitter und öffnete die Tür.

Unterschriftensammler weg, Schreie in der Küche

Nachdem die Unterschriftensammler nach einem kurzen Gespräch weitergegangen waren, begab sich die Mutter ins Badezimmer. Kurz darauf hörte sie die Schreie ihres älteren Sohnes. Zurück in der Küche bemerkte sie, dass sich ihr jüngstes Kind mit heißem Wasser verbrüht hatte.

Ins LKH Graz geflogen

Sofort alarmierte sie die Rettungskräfte. Eine Besatzung des Rettungshubschraubers C12 brachte das verletzte Kind und die Mutter in die Kinderklinik des LKH Graz. Der Junge wurde dort mit unbestimmten Verletzungen behandelt, teilt die Polizei abschließend mit.