Spittaler Innenstadt soll wiederbelebt werden

„Uns ist es wichtig, alle an einen Tisch zu bringen und eine Lösung für Spittal zu finden. Die Maßnahmenkonferenz ist ein erster Schritt, weitere Gespräche werden folgen“, erläutert Daniel Kuschinsky vom Wirtschaftskammer-Bezirksstellenausschuss Spittal. Rund 50 Innenstadtbetriebe hätten vorab an einer entsprechenden Umfrage teilgenommen.

Unternehmer geben Spittaler Innenstadt „Nicht genügend“

Insgesamt werde die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre von knapp drei Viertel der Befragten nur mit Genügend oder Nicht genügend bewertet. Natürlich habe die Stadt viele positive Aspekte zu bieten: Sehr gut bewertet werden die pflanzliche Gestaltung mit Bäumen und Blumenschmuck (88 Prozent), die Sauberkeit (86 Prozent), das Sicherheitsgefühl (73 Prozent) sowie die gute fußläufige Erreichbarkeit innerhalb der Innenstadt und das Gastronomieangebot (jeweils 57 Prozent). Kritisiert werde hingegen das fehlende Innenstadtkonzept und das Erscheinungsbild der Leerstände. Wünschenswert wäre für 82 Prozent der befragten Unternehmer zudem eine bessere Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Politik und Wirtschaft.

Leerstandsmanagement gewünscht

Die Innenstadt-Unternehmer wollen gemeinsam mit der Stadtpolitik ein bereits bestehendes Gesamtkonzept aus den vergangenen Jahren wiederbeleben und anpassen. Weiters sollen eine Verkehrsberuhigung mit Geschwindigkeitsreduktion und ein Fahrverbot für den Schwerverkehr sowie mehr Parkplätze und ein Parkhaus in Zentrumsnähe zur Belebung der Spittaler Innenstadt beitragen. Die Innenstadtkaufleute wünschen sich zudem einen eigenen Koordinator. Dieser soll als Austauschplattform fungieren und die Koordination von Wirtschaft, Kultur, Gastronomie, Tourismus und Politik umfassen. „Dieser Innenstadtkoordinator wurde eigentlich schon in der letzten Periode vom Gemeinderat beschlossen“, so Unternehmensberater, Vermieter und Ersatz-Gemeinderat Hermann Bärentatz. Ein großes Thema sei auch der Umgang mit Leerständen. Dabei gehe es vor allem um das Erscheinungsbild und um die Frage, wie die Flächen besser genutzt werden können.

Unternehmer fordern bessere Kommunikation

In einem nächsten Schritt wollen die Wirtschaftstreibende ihre Vorschläge in einer Stadtratssitzung präsentieren. Kuschinsky dazu: „Alle Betriebe wollen dazu beitragen, die Spittaler Innenstadt zu beleben und attraktiver zu machen. Gemeinsam mit der Politik wird es uns sicher gelingen, unsere Stadt noch lebenswerter und für die heimische Wirtschaft noch attraktiver zu machen.“