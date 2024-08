Unwetter wüteten in der Steiermark: Feuerwehren im Dauereinsatz

In Oberzeiring mussten die Einsatzkräfte gegen die massiven Wassermassen ankämpfen, während in anderen Teilen der Steiermark Keller überschwemmt und Straßen unterspült wurden.

Gegen 19.30 Uhr gingen die ersten Alarme bei den Feuerwehren ein. „Besonders schwer getroffen wurde Oberzeiring! Fünf Personen mussten von der Feuerwehr aus einer Zwangslage befreit werden,“ berichtete der Bereichsfeuerwehrverband Judenburg. Straßen wurden unterspült, Bäume stürzten um, Keller liefen voll Wasser und ganze Straßenteile standen unter Wasser. Die Feuerwehr setzte Sandsäcke ein, um Häuser zu schützen.

Überflutete Bäche und Keller

Auch in anderen Teilen der Steiermark sorgten die Unwetter für Chaos. In Rattenberg in der Obersteiermark trat ein Bach über die Ufer und überflutete Straßen und Keller. Die Feuerwehr Rattenberg konnte mit frisch gefüllten Sandsäcken den Bach wieder in sein Bett drängen. In Fohnsdorf trat ebenfalls ein Bach über die Ufer. „Auch mehrere Keller wurden überschwemmt,“ so der Bereichsfeuerwehrverband Judenburg weiter.

Einsatz in Bruck an der Mur

Die heftigen Regenfälle setzten sich bis in die Region Thörl fort. Um 21 Uhr wurde der Dienstoffizier der Feuerwehr Bruck an der Mur alarmiert. „Am heutigen Abend kam es erneut zu starken Regenschauern in der Region Thörl, die zu erheblichen Wassermengen und Überschwemmungen führten,“ teilte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur mit. Sandsäcke wurden benötigt, um Häuser und Grundstücke zu schützen. Die Feuerwehr Kapfenberg unterstützte mit einem Wechselladefahrzeug den Transport der Sandsäcke nach Thörl.

©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur Auch in Bruck an der Mur standen die Kameraden der Feuerwehr im Unwetter-Einsatz.

Madstein-Stadlhof: Zwei Einsätze gleichzeitig

Auch in der Veitschersiedlung kam es zu Überschwemmungen. Die Feuerwehr Madstein-Stadlhof wurde um 20.11 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem Unwettereinsatz gerufen. „In der Veitschersiedlung wurde mittels Sandsäcke das Wasser vom Haus weggeleitet,“ erklärte die Freiwillige Feuerwehr Madstein-Stadlhof. Fast gleichzeitig musste die Feuerwehr am Trabochersee eingreifen, wo ein Gasthaus vor den Wassermassen geschützt werden musste. „Durch den starken Regen, musste das Wasser von einem Gasthaus mittels Sandsäcke und Schanzwerkzeug weggeleitet werden,“ berichtete die Feuerwehr weiter.