Bald wieder Infoabend für werdende Mütter

Veröffentlicht am 2. August 2024, 07:57 / ©Amina Filkins/Pexels

Im Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) am Klinikum Klagenfurt erblicken jedes Jahr rund 1.700 Babys das Licht der Welt. Für die werdenden Mütter ist das Erlebnis „Geburt“ oft mit vielen Fragen und auch manchen Ängsten verbunden. Um diese abzubauen, veranstaltet das Team der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe regelmäßige Info-Abende für Schwangere.

Alle Themen rund um die Geburt

„Alle Themen rund um die Geburt werden besprochen. So werden etwa Geburtsmöglichkeiten oder Fragen zu Schwangerschaftsuntersuchungen beantwortet“, erklärt die leitende Hebamme Christina Kulle und Abteilungsvorstand Johannes Lermann ergänzt: „Dieses kostenlose Angebot ist für die werdenden Mütter besonders wertvoll und wird gerne in Anspruch genommen.“ Der nächste findet am kommenden Dienstag, dem 6. August 2024, um 18 Uhr, statt.