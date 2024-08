Minuten vor vermeintlicher „Katastrophe“: Hecke brannte lichterloh

Ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war am 1. August 2024 gegen 15 Uhr gemeinsam mit einem zwölfjährigen ungarischen Freund aus dem Bezirk Eferding beim Skaterpark in Eferding. Sie kehrten mit einem mitgebrachten Besen Unrat zusammen und zündeten am Asphalt ein Häufchen dürres Gras an.

Beim Zündeln Feuer gefangen

Später zündelte einer der beiden mit seinem Sturmfeuerzeug an der angrenzenden Hecke. Dadurch fing die Hecke Feuer und die beiden konnten die Flammen nicht mehr austreten. Als sie die Aussichtslosigkeit erkannten, flüchteten sie mit ihren Fahrrädern. Unmittelbar nach Brandausbruch wurde das Feuer von einem Mitarbeiter der angrenzenden Fahrschule und einem Fahrschüler, der auch Mitglied der Feuerwehr ist, entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

100 Meter Hecke abgebrannt

Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren Eferding und Hinzenbach mit insgesamt sieben Fahrzeugen und etwa 25 Mann breitete sich der Brand in der dürren Hecke so schnell aus, dass etwa 100 Laufmeter Hecke niederbrannten. Wenige Minuten später hätte das Feuer ein Gaslager einer Firma erreicht. Durch einen Hinweis konnten die beiden Burschen rasch ausgeforscht werden.