Vergiftete Katzen in Grafenstein: Tierärztin schlägt Alarm

In der öffentlichen Facebookgruppe „Grafensteiner helfen Grafensteinern“ erging kürzlich eine Warnung der Veterinärin Sybille Eberndorfer an sämtliche Tierbesitzer der Ortschaft Pirk. Sie vermutet, dass dort irgendwo Mäusegift mit dem Wirkstoff Alpha-Chloralose gestreut worden sein könnte. Bereits zwei Katzen seien mit entsprechenden Symptomen bei ihr in der Ordination in Behandlung.

„Jemand dürfte Mäusegift in Pirk gestreut haben“

„Achtet auf Zuckungen, Krampfanfälle und komatöse Zustände bei euren Tieren“, mahnt die Tierärztin zur Vorsicht. Sollten die Vierbeiner entsprechende Symptome zeigen, rät sie, sofort den Tierarzt aufzusuchen. Auch wendet sie sich direkt an denjenigen, der das Gift ausgelegt hat: „Ich bitte darum, dieses zu entfernen, da jede vergiftete Katze eine zu viel ist.“