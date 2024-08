Reiseverkehr hat Kärnten am Wochenende fest im Griff

Veröffentlicht am 2. August 2024, 10:41 / ©5 Minuten

Erfahrungsgemäß wird der Urlauber-Reiseverkehr Kärnten auch dieses Wochenende fest im Griff haben. Wie berichtet, wird die zweite Blechlawine aus Bayern und Baden-Württemberg erwartet. Hinzu kommt der Rückreiseverkehr in Richtung Norden. Hauptbelastet wird nach der Einschätzung des ÖAMTC die von Achse von München über Salzburg und Villach bis hin zum Karawankentunnel sein.

Stau-Hotspots in Kärnten A10 Tauernautobahn vor den Tunnelbereichen in Kärnten

vor den Tunnelbereichen in Kärnten A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel

Verzögerungen auch am Weg nach Slowenien und Kroatien

Länger gedulden müssen sich Autoreisende laut ÖAMTC auch wieder an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien. So etwa am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb oder auch den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien.