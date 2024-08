Weiter Keime im Wasser der Sattnitz: „An zwei Stellen noch nicht baden“

Bei regelmäßigen Badewasserkontrollen hat die Abteilung Gesundheit der Stadt Klagenfurt im Sattnitz Volksbad vergangene Woche eine Grenzwertüberschreitung von Durchfall auslösenden Enterokokken-Bakterien festgestellt – 5 Minuten berichtete. Am heutigen Freitag gab es diesbezüglich nun eine vorsichtige Entwarnung.

Baden an zwei Stellen der Sattnitz wird nicht empfohlen

An sechs Stellen entlang der Sattnitz werden derzeit seitens der Stadt engmaschig Proben entnommen. Zwar zeigen aktuelle Ergebnisse, dass die Werte derzeit rückläufig seien, jedoch würde es nach wie vor leichte Richtwertüberschreitungen geben. Bei der Grünanlage St. Ruprecht-Schrödingerstraße und bei der Badestelle im Bereich der Einmündung des Rekabaches in die Sattnitz gilt seitens der Stadt deshalb weiterhin die Empfehlung noch nicht zu baden. Bereits am kommenden Montag werden erneut Proben entlang des Flusslaufes entnommen. Die Ergebnisse werden am Mittwoch vorliegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2024 um 11:00 Uhr aktualisiert