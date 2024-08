Beim Zurückschieben übersehen: Mopedfahrer beinahe von LKW überrollt

Gestern Früh, Donnerstag 1. August 2024, gegen 7.55 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mann ein Sattelkraftfahrzeug in Reutte vom Gewerbegebiet Großfeldstraße in Fahrtrichtung Fernpaß. Er hielt verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Mühler Straße an. Kurz darauf hielt ein 47-jähriger Fahrer eines Mopeds, in derselben Richtung fahrend, hinter dem Sattelkraftfahrzeug an, um auf dessen Weiterfahrt zu warten.

Nette Geste mit Folgen

Aufgrund eines in dieselben Kreuzung einbiegenden LKWs, setzte der rumänische Fahrer das Sattelkraftfahrzeug zurück, um dem anderen LKW die Einfahrt leichter zu ermöglichen. Er wusste allerdings nicht, dass hinter seinem Sattelanhänger ein Moped stand. Der Mopedfahrer setzte sein Fahrzeug zurück und versuchte durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen, was ihm jedoch nicht gelang.

Mopedfahrer fiel zu Boden – LKW fuhr weiter zurück

Anschließend kippte der Fahrer beim Zurücksetzten mit seinem Moped um, während der LKW weiter zurückfuhr. Dabei habe sich der Spritzschutz, der hinten am Sattelanhänger befestigt ist, bereits über ihm befunden, als der LKW endlich angehalten habe.

Mopedfahrer selbstständig ins Krankenhaus

Der Mopedfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und begab sich anschließend selbstständig in das Krankenhaus Reutte. „Am Moped entstand durch den Unterfahrschutz des Sattelanhängers erheblicher Sachschaden“, heißt es abschließend von der Polizei Tirol.