Kind (11) vermisst: Mädchen sprang aus dem Auto und lief davon

Das vermisste Mädchen wurde zuletzt in Linz am Bahnhof gesehen.

Eine Elfjährige aus dem Bezirk Ried wurde am Mittwoch 31. Juli 2024 gegen 21.30 Uhr von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Laut Aussage der Mutter sei das Mädchen nach familiären Problemen aus dem Auto gesprungen und davongelaufen.

Am Linzer Hauptbahnhof gesehen

Dank eines Sozial-Media-Beitrags wurde klar, dass sich das Mädchen am 31. Juli 2024 gegen 23.15 Uhr mit einer Freundin am Linzer Hauptbahnhof aufhielt. Am 1. August 2024 dürfte sie dann in einer Wohnung in der Ziegeleistraße gewesen sein.

Das Kind ist 11 Jahre alt und wird seit zwei Tagen vermisst.

Hinweise gesucht

Das Mädchen ist schlank und mit einem schwarzen Top, Jeans und schwarzen Nike Air Force Schuhen unterwegs. Die Polizei bittet nun um Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen sollen sich Zeugen bitte an die Polizei Waldzell unter der Telefonnummer 059133/4247 wenden.