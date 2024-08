Bürgermeister trinken Schluck aus dem Wörthersee

Am 5. August soll die Aktion bei der Schiffsanlegestelle in Maria Wörth vonstattengehen.

Hohe Wellen schlug am vergangenen Montag der Bericht „Schutz- und Nutzungskonzept Wörthersee“ von der Abteilung „Wasserwirtschaft“ des Landes Kärnten rund um den ökologischen Zustand von Kärntens größtem See – 5 Minute berichtete. Deshalb riefen die Bürgermeister der Wörthersee-Gemeinden sowie Peter Peschel, Tourismusgeschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental, nun eine kuriose Aktion ins Leben. Sie wollen einen Schluck Wörthersee-Wasser trinken und damit „die hervorragende Qualität des Seewassers“ unter Beweis stellen.

Wörthersee „nicht nur ein Ort der Erholung“

Am 5. August soll das Ganze bei der Schiffsanlegestelle in Maria Wörth vonstattengehen. Dazu meint der hiesige Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP): „Wir möchten die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass unser See nicht nur ein Ort der Erholung ist, sondern auch höchste Standards in Bezug auf Wasserqualität erfüllt.“

