Bekanntes Gesicht: Vizebürgermeisterin packte am Kirchtag mit an

Erstmals sind in diesem Jahr auch die Villacher Lady Hawks mit einem Getränkestand am Villacher Kirchtag vertreten. Wer dort am Donnerstagabend vorbeischaute, traf aber nicht nur auf die Eishockeyspielerinnen, sondern auch auf Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Tatkräftig packte die Villacher Kirchtagsobfrau und Frauenreferentin mit an und half den Sportlerinnen über mehrere Stunden beim Ausschenken der Getränke.

©Marta Gillner Gemeinsam mit den Lady Hawks stand Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser gestern hinter der Theke.