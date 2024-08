Gegen Baum geprallt: Alkolenker (23) ohne Schein unterwegs

Veröffentlicht am 2. August 2024, 14:30 / ©Montage: Canva / BMI/KK

Am 31. Juli 2024 gegen 23.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Raum Bregenz auf der Rheinstraße in Hard in Fahrtrichtung Fußach. Plötzlich kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Knapp ein Promille Alkohol im Blut

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert werden. Auch ein Alkomattest wurde durchgeführt und verlief positiv. Der Mann hatte über 0,8 Promille im Blut. Weiters stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Aus Fehler nicht gelernt

Dieser wurde ihm bereits Ende Juni aufgrund alkoholisieren Fahrens desselben Autos entzogen. Der angefahrene Baum wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste gefällt werden.