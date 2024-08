Rotkreuz-Mitarbeiter sollen 19-Jährige vergewaltigt haben

Veröffentlicht am 2. August 2024, 14:52 / ©5 Minuten

Wie die „Kronen Zeitung“ am Freitag berichtete, sollen zwei Männer, Mitarbeiter der Rettungsorganisation, eine junge Kollegin bei einem Fest vergewaltigt haben. Das Rote Kreuz bestätigte gegenüber der APA, dass zwei Männer fristlos entlassen wurden. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten die angelaufenen Ermittlungen.

„Gewalt jedweder Form hat innerhalb des Roten Kreuzes keinen Platz“

„Als Rotes Kreuz in der Steiermark sind wir zutiefst betroffen. Gewalt jedweder Form hat innerhalb des Roten Kreuzes keinen Platz. Dementsprechend wurden die Tatverdächtigen binnen 24 Stunden nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen und sind damit keine Mitglieder des Vereins mehr“, so die Rettungsorganisation in einer schriftlichen Stellungnahme.

Ermittlungen laufen

Bei Polizei und Staatsanwaltschaft hielt man sich aufgrund des Opferschutzes bedeckt. Die Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts, das am vergangenen Samstag begangen worden sein soll, würden laufen. (APA/RED 02.08.2024)