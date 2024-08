Auto und Geld gewonnen: Betrüger zog Tiroler (37) über den Tisch

Veröffentlicht am 2. August 2024, 14:56 / ©Montage: Canva

Ende Juni 2024 bot ein bisher unbekannter Täter einem 37-jährigen Mann über eine Social-Media-Plattform an, für ihn ein Los in einer englischen Lotterie zu kaufen. Am nächsten Tag gaukelte der Betrüger dem Mann vor, dass dieser nun ein Auto und Geld gewonnen habe.

Geld direkt überwiesen

Um das Fahrzeug zu erhalten, müsse er jedoch Transport, Nova und andere Kosten bezahlen. Daraufhin bezahlte der Mann einen hohen vierstelligen Eurobetrag per Prepaid-Karten, bzw. Direktüberweisungen. Als er den Betrug bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.