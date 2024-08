Rätselspaß im Strandbad Klagenfurt: Wer findet alle Wasservögel?

Veröffentlicht am 2. August 2024, 15:25 / ©STW

Das Strandbad Klagenfurt lädt ab sofort zu einer spannenden Rätselrallye. Im Mittelpunkt stehen acht heimische Wasservögel, die in der Klagenfurter Ostbucht angesiedelt sind und Schutz benötigen. Wer teilnehmen möchte, sucht nach im Strandbad versteckten Hinweistafeln. Auf ihnen befinden sich Informationen zu Zwergdommel, Silberreiher & Co. Wer alle Fragen auf dem Rätselbogen beantwortet und das Lösungswort findet, erhält als Belohnung eine kleine Überraschung, die an der Badekassa abzuholen ist.

©STW Ratefüchse suchen bei der Rätselrallye im Strandbad Klagenfurt nach diesen Hinweistafeln.

Wer erkennt den Wasservogel?

Das Gebiet rund um die Strandbäder Klagenfurt, Loretto und Maiernigg ist insbesondere für Wasservögel von großer Bedeutung. Hier finden sich seltene Arten wie die Zwergdommel, der Eisvogel und der Silberreiher. Bei dieser Rätselrallye werden acht Silhouetten von Wasservögeln, die in der Ostbucht, insbesondere im Natura 2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg, beheimatet sind, vorgestellt. Auf Aluminiumtafeln, die geschickt in der Umgebung versteckt sind, werden die Silhouetten der Vögel gezeigt und Informationen zu ihren Besonderheiten weitergegeben.

Biologische Vielfalt erhalten, Störungen vermeiden

Das Projekt zielt darauf ab, die Besucher der Strandbäder, insbesondere die Kinder, für die Bedeutung des Schutzes der Wasservögel und ihrer Lebensräume zu sensibilisieren. Besonders wichtig ist dabei die Förderung des Bewusstseins, um unerwünschte Eingriffe und Störungen im Lebensraum der Wasservögel zu verringern und somit die biologische Vielfalt zu erhalten.