Drum and Bass: Am Freitag ist wieder Zeit für den Kirchtagsrave

Der Verein Southbeat und die In Your Face Krew präsentieren euch eine unvergessliche Partynacht.

Dieses Jahr findet der 6. Akt des legendären Villacher Kirchtagsrave statt. Heute, am Freitag, den 2. August, ist es so weit. Im Parkhotel Villach öffnen sich um 18 Uhr die Türen. Das Publikum erwartet eine Nacht voller mitreißender Musik und unvergesslicher Momente.

Das Highlight: „Mob Tactics“

Das Highlight: Kraftvolle Basslines, präzise Drums und eine Mischung aus düsteren und melodischen Elementen. Dieses Jahr als Highlight: das Drum and Bass Duo „Mob Tactics". Das mitreißende Drum and Bass Duo „Mob Tactics" ist für seine energiegeladenen und dynamischen Tracks bekannt.